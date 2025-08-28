Dagli inviati

Mapei, dopo il diluvio ora situazione meteo sotto controllo: forti piogge dopo le 22

Mapei, dopo il diluvio ora situazione meteo sotto controllo: forti piogge dopo le 22FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:24Primo Piano
di Andrea Giannattasio
fonte dal nostro inviato

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la situazione, in vista del match tra Fiorentina e Polissya, è al momento sotto controllo. Dopo un violento scroscio di pioggia abbattutosi intorno alle 19, le precipitazioni si sono interrotte e l’impianto reggiano non presenta criticità particolari. Secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore potrebbero verificarsi brevi episodi di pioggia, ma il maltempo dovrebbe intensificarsi nuovamente solo a partire dalle 22, quando è atteso un nuovo diluvio, ma - in teoria - a gara conclusa.

Per ora, dunque, condizioni accettabili per l’avvio della gara, con l’attenzione rivolta all’evolversi della situazione atmosferica.