Incontro Fiorentina-Venezia per chiudere Nicolussi Caviglia: i dettagli dell'offerta viola

Incontro Fiorentina-Venezia per chiudere Nicolussi Caviglia: i dettagli dell'offerta viola
di Pietro Lazzerini
La Fiorentina spinge per portare Hans Nicolussi Caviglia alla corte di Stefano Pioli. È previsto nel pomeriggio di oggi un incontro tra i viola e il Venezia per provare a raggiungere l'intesa definitiva per il centrocampista scuola Juventus. La Fiorentina proporrà al Venezia un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per una cifra di 6-7 milioni di euro, formula che verrebbe incontro alle esigenze dei lagunari che avevano rifiutato la strada che portava al semplice prestito con diritto. 