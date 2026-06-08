Nicolini non ha dubbi su Martinelli: "La Samp deve ripartire da lui e Viti"
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Enrico Nicolini non ha dubbi su Tommaso Martinelli. L'ex Sampdoria, intervenuto a Telenord, ha detto la sua sui giocatori blucerchiati che vanno per la maggiore dopo l'annata appena conclusa. In particolare, Nicolini si è focalizzato sul giovane portiere di proprietà della Fiorentina, in prestito a Genova nella seconda metà di stagione: "Se la Fiorentina non se lo vuole riprendere, addirittura per farlo giocare in Serie A, perché gira anche questa ipotesi, ma è disposta a lasciarlo ancora un anno in B in prestito alla Sampdoria, dovremmo ripartire da lì.
- prosegue l'opinionista dell'emittente ligure aprendo anche a un'altra permanenza -. E poi Viti, anche se non ha sempre giocato, quando è sceso in campo ha fatto bene".
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