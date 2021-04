NICOLA, Su salvezza: "Gli altri non stanno a guardare"

"Il risultato ci va un po' stretto, ma stiamo dimostrando di avere una identità precisa e di saperci mettere qualità e determinazione: bravi ragazzi, adesso andiamo avanti così perché la prossima sarà durissima e gli altri non stanno a guardare". Il tecnico del Torino, Davide Nicola, si complimenta sui social con i suoi giocatori per il quarto risultato utile di fila centrato a Bologna, ma non ammette cali di tensione perché il Cagliari si è riportato a tre punti e lunedì bisogna affrontare il Napoli. I granata non mollano nella lotta salvezza in cui è ancora coinvolta anche la Fiorentina.