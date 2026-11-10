Italia U21, Ndour lascia il ritiro per indisponibilità. Out anche altri tre

Come comunica la Federazione, il centrocampista viola Cher Ndour lascia il ritiro azzurro per indisponibilità e torna alla Fiorentina. Vanoli da giovedì ritroverà così il giocatore dell'Under 21 per farlo recuperare al meglio visto il tour de force dall'inizio della stagione ed anche alla luce di impegni solo amichevoli (a qualificazione ormai conquistata) da parte della squadra del ct Baldini. Ecco il comunicato della Figc:

"Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione.