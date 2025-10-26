Niccolini: "L'espulsione ha cambiato la partita. Non ho ancora sentito Italiano"

Niccolini: "L'espulsione ha cambiato la partita. Non ho ancora sentito Italiano"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 20:48News
di Redazione FV

Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna di Italiano, ha rilasciato la seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della gara finita 2-2 contro la Fiorentina: "Oggi ci sono stati due titpi di partita, quella fino all'espulsione e quell dopo. Ci teniamo questo punto visto che la potevamo anche perdere con l'occasione di Dodo".

Sul secondo gol: "Siamo un gruppo di ragazzi eccezionali che ci seguono fino in fondo e i risultati si vedono nonostante i cambi di formazione fatti da gioved'".

Cosa è successo con Rowe: "Con lui non ci ho ancora parlato, non mi sono accorto della reazione. Eravamo in contatto con Italiano e lui ha deciso così per il cambio, dobbiamo accetarlo":

Ha sentito Italiano? E che emozione ha provato oggi da ex?: "No ancora no, dopo ci parlerò. Sono cresicuto qua e sono stato qui anche nello staff di Italiano, è sempre emozionante venire al Franchi"