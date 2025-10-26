Niccolini: "L'espulsione ha cambiato la partita. Non ho ancora sentito Italiano"

Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna di Italiano, ha rilasciato la seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della gara finita 2-2 contro la Fiorentina: "Oggi ci sono stati due titpi di partita, quella fino all'espulsione e quell dopo. Ci teniamo questo punto visto che la potevamo anche perdere con l'occasione di Dodo".

Sul secondo gol: "Siamo un gruppo di ragazzi eccezionali che ci seguono fino in fondo e i risultati si vedono nonostante i cambi di formazione fatti da gioved'".

Cosa è successo con Rowe: "Con lui non ci ho ancora parlato, non mi sono accorto della reazione. Eravamo in contatto con Italiano e lui ha deciso così per il cambio, dobbiamo accetarlo":

Ha sentito Italiano? E che emozione ha provato oggi da ex?: "No ancora no, dopo ci parlerò. Sono cresicuto qua e sono stato qui anche nello staff di Italiano, è sempre emozionante venire al Franchi"