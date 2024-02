NEW YORK, L'hashtag #AllegriOut arriva a Times Square

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I detrattori di Massimiliano Allegri arrivano anche oltreoceano: oggi nel cuore di New York, sul maxischermo di Times Square è comparso l'hashtag #AllegriOut. Il messaggio è stato firmato da DybaliX e AminePJ, due tifosi bianconeri di nazionalità francese. "Per il ritorno alla Juventus non c'è nessun'altra opzione che #AllegriOut" è quanto apparso per circa 15 secondi in uno dei punti più famosi della Grande Mela. Le critiche mosse al tecnico livornese sono tornate in auge dopo i due ko consecutivi subiti contro Inter e Udinese.