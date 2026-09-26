Frosinone, l'ex obiettivo viola Grillitsch si opera: il comunicato del club

Arrivano aggiornamenti da Frosinone sul fronte Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico a Vienna per risolvere il problema agli adduttori che lo tiene fermo nelle ultime settimane. Come scritto dal comunicato del club, l'operazione è riuscita senza complicazioni e nei prossimi giorni il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione.

L'obiettivo del club ciociaro è riavere Grillitsch a disposizione nel corso del mese di ottobre, anche se la tempistica dipenderà dall'evoluzione del recupero e dalla risposta del calciatore al lavoro previsto. Dopo gli accertamenti effettuati nelle scorse settimane, si è infatti deciso di intervenire chirurgicamente per favorire un recupero completo e permettere al centrocampista di tornare in campo nelle migliori condizioni.