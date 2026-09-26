Blocco del mercato per il Fenerbahce, ma il club rassicura: risolveremo tutto a breve

Il Fenerbahçe deve fare i conti con un problema sul mercato: la FIFA ha inserito il club turco nell’elenco delle società sottoposte a un divieto di tesseramento per tre sessioni. La sanzione nasce dalla controversia con il Siviglia relativa al trasferimento di Youssef En-Nesyri, acquistato nell’estate 2024. Alla base del provvedimento c’è il ritardo nel pagamento di una rata da 2,9 milioni di euro, inizialmente con scadenza fissata al 30 aprile 2026. Il club spagnolo si è rivolto alla FIFA e, secondo quanto riportato da Fanatik, la successiva rata sarebbe stata anticipata proprio alla luce del mancato pagamento.

Il Fenerbahçe ha già fatto sapere che la questione verrà risolta a breve e che il blocco avrà carattere soltanto temporaneo. La società di Istanbul ha annunciato il versamento dei 2,9 milioni di euro nella giornata di lunedì, primo giorno lavorativo utile, spiegando poi di voler completare con la FIFA tutti gli adempimenti necessari per ottenere la revoca del provvedimento. Intanto En-Nesyri non fa più parte della rosa: l’attaccante marocchino è stato ceduto lo scorso febbraio all’Al Ittihad per 15 milioni di euro, dopo essere arrivato dal Siviglia per 19,5 milioni.