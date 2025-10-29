Ndour 'marca' Pio Esposito: "Sapremo arginarlo. Ma sono felice di quel che sta facendo"
Così Cher Ndour, centrocampista viola, in diretta su Dazn durante il prepartita di Inter-Fiorentina: "Oltre che un giocatore fortissimo, Pio Esposito è un ragazzo eccezionale, siamo cresciuti insieme. Sta facendo molto bene, ma i miei compagni sapranno come arginarlo. Spero che non segni, ma sono contento di quello che sta facendo".
