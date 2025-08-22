Ndour celebra la vittoria: "Abbiamo sofferto ma in senso positivo. Mi trovo già bene con tutti"

Dopo Polissya-Fiorentina, finita 0-3 a Presov, il centrocampista viola Cher Ndour ha preso la parola anche ai media ufficiali del club commentando nuovamente la vittoria della sua squadra: "È stata una bellissima gara, abbiamo un po' sofferto dopo il rosso a Kean ma fa parte del gioco. Abbiamo concesso poco e siamo riusciti a chiuderla, siamo felici della prestazione corale".

Prosegue sulla vittoria: "Abbiamo sofferto nel termine positivo della parola, abbiamo corso molto per non concedere tanto a loro. E questo è un segnale molto positivo. Io mi sto trovando molto bene con tutti e con l'idea del mister, penso sia la prima volta che inizio una stagione con la stessa squadra e vedo che continuo a crescere. Il mister mi chiede spesso di attaccare la profondità ed essere più al centro dell'area, sto provando a farlo al meglio".