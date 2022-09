NAZIONALI, Polonia sconfitta, Zurkowski in tribuna

Nella serata storta della Polonia non c'è spazio per Szymon Zurkowski: la Nazionale di Robert Lewandowski perde nettamente contro l'Olanda in una gara decisa dalle reti di Cody Gakpo e Steven Bergwijn nella gara valevole per i gironi di Nations League. Nella serata di Varsavia nemmeno panchina per Zurkowski, mandato in tribuna da Czesław Michniewicz.

Per quanto riguarda gli altri calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali, oggi sarà la volta del Marocco di Sofyan Amrabat (per la verità non al cento per cento fisicamente e quindi in dubbio), che sfida il Cile in un'amichevole internazionale; stanotte (ore 2:00 italiane), in campo anche l'Argentina di Nicolas Gonzalez in un'amichevole contro l'Honduras.