Verso Fiorentina-Pisa: il club viola proroga le tariffe promozionali dei biglietti

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Come spiegato dalla Fiorentina attraverso il suo sito ufficiale, in vista della sfida tra Fiorentina e Pisa, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, in programma martedì 15 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sono state prorogate le tariffe promozionali dedicate agli Abbonati al campionato e ai titolari di InViola Premium Card. Le tariffe promozionali saranno disponibili fino all’inizio della gara, così come la tariffa Intero. Per l’occasione non sarà attivata la tariffa Match Day. La proroga è stata pensata per agevolare la partecipazione dei tifosi e consentire a un numero sempre maggiore di sostenitori viola di assistere dal vivo alla sfida contro il Pisa. Prezzi a partire da 9 euro.

UNDER 14

Per i tifosi Under 14 è previsto il biglietto omaggio in Curva Ferrovia, mentre il costo sarà di 5 euro nei settori di Maratona e di 10 euro nei settori di Tribuna. Il biglietto Under 14 dovrà essere acquistato contestualmente a un biglietto per un adulto.

BIGLIETTI DISPONIBILI

Al momento risultano già alcuni settori esauriti, mentre altri sono in fase di esaurimento. ACF Fiorentina invita pertanto i tifosi a acquistare il proprio biglietto in anticipo, utilizzando i canali digitali ufficiali.