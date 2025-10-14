Nazionale, prima del fischio d'inizio minuto di silenzio per i tre carabinieri morti

Prima del fischio d'inizio di Italia-Israele alle 20.45 allo stadio di Udine, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dei 3 carabinieri morti questa mattina a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. La tragedia è avvenuta durante lo sgombero di un casolare, a causa di un'esplosione le cui cause sono al vaglio degli inquirenti e che ha provocato anche 15 feriti tra vigili del fuoco, carabinieri e agenti di polizia.