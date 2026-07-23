La madre di Croci: "L'esordio un'emozione indescrivibile. Ora avanti un passo alla volta"

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La madre di Federico Croci ha parlato dell'esordio in prima squadra del figlio nell'amichevole di ieri vinta dalla Fiorentina contro il Gubbio

Laura Biagioni, madre di Federico Croci, talento 2010 della Fiorentina che ha esordito ieri in amichevole con la prima squadra nella vittoria contro il Gubbio, ha commentato così l'emozione della prima apparizione nel mondo del calcio professionista: "Non ci sono parole per descrivere l'emozione che ho provato, è indescrivibile. Ieri ho seguito dallo stadio la partita insieme ai suoi due fratelli e mi ha fatto uno strano effetto quando passava la palla a Kean, non mi sembrava vero. Dietro a questo traguardo ci sono tanti sacrifici e quando vedi che stai raggiungendo l'obiettivo, è normale sentirsi felici. Federico non è uno che parla molto, è riservato, ma ci ha detto che si trova bene e che si sente accettato da tutti.

Ha ancora 16 anni dopo tutto, dovrà andare a scuola e anche per questo abbiamo deciso di lasciarlo a Firenze. Il trattamento della società ci rende contenti, lo hanno coccolato fin dal primo giorno e non posso far altro che ringraziare in primis il direttore Angeloni. Lui comunque è molto felice ed entusiasta del Viola Park e della sua esperienza alla Fiorentina. Deve solo pensare a fare le sue cose un passo alla volta".