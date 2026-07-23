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Cessione alla Virtus Verona per il portiere Dolfi: ieri ha esordito in amichevole contro l'Hellas
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Brando Dolfi ha lasciato la Fiorentina per iniziare la sua nuova avventura con la Virtus Verona: ieri esordio in amichevole contro l'Hellas
Prima esperienza tra i grandi per Brando Dolfi, portiere classe 2007 che ha disputato l'ultima stagione tra l'U18 e la Primavera della Fiorentina. Il giocatore, vittorioso anche nella Viareggio Cup oltre che protagonista nell'esperienza in Youth League, ha lasciato Firenze negli scorsi giorni per accasarsi in Serie D con la Virtus Verona.
Il portiere ha già esordito con la sua nuova squadra in amichevole ieri contro l'Hellas Verona subendo una sconfitta di misura per 2-1 e venendo sostituito nel finale da mister Luigi Fresco in favore di Favalli.
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