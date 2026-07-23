Manna: "Il mercato in Italia è fermo. Solo la Fiorentina ha fatto buoni investimenti"

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del mercato della Serie A citando la Fiorentina come unica squadra attiva

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dal ritiro a Dimaro-Folgaria citando anche la Fiorentina rispondendo a una domanda sulle mosse di calciomercato delle squadre italiane: "I reali obiettivi non cambiano, non si depotenzia tutto - riporta TMW - Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni. La stagione precedente, la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo e non è semplice perché il mercato in Italia è fermo a parte la Fiorentina che ha fatto buoni investimenti. La qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso.

Si devono prendere calciatori per portare eventualmente un valore aggiunto alla squadra e che è già un valore importante. L'anno scorso è stato complicato, ma siamo tranquilli, faremo delle scelte anche perché siamo in tanti. Il mister sta valutando".