Nazionale, Buffon sul mancato stage: "Dovremo essere più forti anche di questo"

Il capodelegazione della Nazionale azzurra, Gianluigi Buffon a margine dell'evento a Genova "Campioni a teatro" ha risposto anche alla domanda se il mancato stage rischia di compromettere il cammino dell'Italia verso i playoff per accedere ai Mondiali, ecco la risposta come raccolta da Tuttomercatoweb:
"Non ci si aspettava nulla di diverso, sapevamo le difficoltà che avremmo affrontato. Domandare e proporre certe iniziative era doveroso, purtroppo non c'è stata la possibilità. Dovremo essere più forti anche di queste cose, ed essere determinati nel voler conquistare l'obiettivo".