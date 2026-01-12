Per l'attacco viola c'è Jack Harrison. Sky annuncia: "Contatti con il Leeds"

vedi letture

Il terzo colpo di mercato della Fiorentina - secondo quanto riferito da SkySport - potrebbe essere l’attaccante classe 1996 Jack Harrison, esterno inglese del Leeds United che può giocare sia a destra che a sinistra e che ha un passato nelle giovanili di Liverpool e Manchester United oltre a un’esperienza negli Stati Uniti e più di recente al Manchester City. Pista calda da monitorare.