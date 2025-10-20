Nasce il premio Mario Sconcerti, la prima edizione sarà il 24 ottobre

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nasce il Premio Mario Sconcerti. La prima edizione si terrà venerdi 24 ottobre 2025, alle 16, presso la Camera dei Deputati. Un riconoscimento voluto dalla famiglia e fortemente sostenuto da Matteo Marani, presidente della Lega Pro e del Museo del Calcio, collega e amico di Sconcerti, nonché custode della sua memoria giornalistica e umana. A quasi tre anni dalla sua scomparsa, il premio intende rendere omaggio a Mario Sconcerti, "editorialista, scrittore e maestro di giornalismo, capace di interpretare con lucidità e visione ogni fase dell'evoluzione dei media sportivi: dalla carta stampata alla TV, fino al web". "Mario Sconcerti - le parole di Marani - è stato un maestro di giornalismo, ma anche un uomo di grande cultura e una figura intellettuale, sempre alla ricerca di nuovi campi nei quali cimentarsi. Il suo insegnamento maggiore è stato guardare al mondo con occhi liberi, critici e severi. Una lezione per i più giovani, cui ha voluto bene non meno che al giornalismo.

Per me è un onore poter contribuire a questo premio come Museo del Calcio". "Il premio - sottolinea Susanna Marcellini che con Sconcerti è stata l'artefice di uno dei piu bei programmi radiofonici culturali dal titolo Sconcerti Quotidiani- è pensato non solo come tributo, ma come slancio verso il futuro, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Proprio ai giovani è stato dedicato uno spazio centrale: la manifestazione coinvolge infatti numerosi istituti scolastici e realtà formative, in continuità con l'impegno educativo che Mario ha sempre sentito come prioritario". "Sono orgogliosa - ha dichiarato Martina Sconcerti - che ci sia un momento di ricordo di papà legato al suo approccio al pensiero e alla vita, e non solo al calcio in senso stretto. Il suo giornalismo ci insegna che si possono unire mondi lontani , e questo premio è un'occasione per continuare a coltivare quel modo di essere e pensare che ha contraddistinto mio padre nel lavoro e nella vita". (ANSA).