NARDELLA, Visita alla Columbia U. con Commisso

© foto di Federico De Luca

Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, Dario Nardella, sindaco di Firenze, è volato negli Stati Uniti per un viaggio istituzionale, nel corso del quale ha incontrato anche Rocco Commisso. Come si apprende dal profilo Twitter dello stesso Nardella, oggi ha fatto visita insieme al presidente della Fiorentina alla Columbia University. Possibile che sia stata un'occasione per parlare del tema stadio, il più ricorrente in questi giorni.