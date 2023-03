NARDELLA, Vola a New York, incontra anche Commisso?

Fonte: Lu. Magis.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella in queste ore è in viaggio per New York per un viaggio istituzionale. Come membro del board dell'Associazione diplomatici parteciperà infatti all'iniziativa "Change the world model United Nations" alla presenza di 2000 giovani di 180 paesi diversi. Dopo l'annuncio che la Fiorentina dovrà traslocare per due stagioni dal Franchi e le conseguenti polemiche, chissà che il sindaco non decida di fare un blitz dal presidente viola, Rocco Commisso che a New York è di casa.