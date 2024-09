NARDELLA, Stadio: felice per l'apertura di Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Chiamato in causa da Rocco Commisso nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, l'ex sindaco di Firenze ed oggi europarlamentare del PD Dario Nardella ha risposto con una nota letta nel corso del programma Refresh in onda su Toscana Tv: "Dopo la manifestazione di volontà di contribuire alla realizzazione del nuovo Franchi noi abbiamo mandato una lettera scritta in cui accettavamo la proposta e ci mettevamo a disposizione per portarla avanti. Abbiamo anche scritto al Ministro Abodi tanto che si sono svolti alcuni incontri tecnici a Roma con i dirigenti del comune. È tutto documentato, sia le lettere che gli incontri.

Noi abbiamo fatto la nostra parte con correttezza e spirito di collaborazione sempre. Ora sono felice che Commisso abbia nuovamente dato la disponibilità a impegnarsi sul Franchi e spero che sia la volta buona. In ogni caso sono certo che la sindaca Funaro finirà ciò che ho iniziato. Nessuno in nessuna città italiana ha fatto per lo stadio comunale ciò che abbiamo fatto noi in questi anni. Si mettano da parte le polemiche una volta per tutte e si porti in fondo questa opera nell’interesse della città, dei tifosi e nel rispetto della grande storia della Fiorentina".