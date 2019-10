NARDELLA, Stadio alla Mercafir. Con Commisso...

Il sindaco Dario Nardella ha risposto così alle voci sul nuovo stadio della Fiorentina: "Ho sentito Commisso al telefono due giorni fa, non capisco tutta questa ansia, appena torna in Italia ci vedremo. I nostri uffici stanno andando avanti sul progetto Mercafir che è l'unico caso per cui è già stata approvata una variante urbanistica e di questo parleremo con Commisso e con i tecnici della Fiorentina. Farlo fuori dal Comune? Non faccio un discorso di campanilismo, ma di area vasta o si mette tutto dentro e si fa un ragionamento intelligente oppure io non sono disponibile alla 'strategia del carciofo', ma anzi mi batterò contro con tutte le forze che ho altrimenti rimettiamo tutto sul tavolo, tutto quello che volete. Se il giochino è io mi prendo quello che voglio e ti lascio quello che non voglio io non ci sto assolutamente. Il soggetto privato può fare quello che vuole, ma quando si confronterà con me sa quello che voglio, vi invito ad insistere su questo discorso, ma non ho alcun problema con la Fiorentina. Non faccio assolutamente un discorso di campanilismo e le altre opere che ho fatto lo dimostrano assolutamente, lo stadio non va fatto a Firenze perché deve stare a Firenze, io presenterò tutto poi la Fiorentina deciderà cosa fare, ma se mi si pone sul piano politico e istituzionale un tema di sviluppo delle infrastrutture e di dislocazione dello stadio dico allora si discute su tutto, se c'è la disponibilità su questo allora addio provincialismo. Più veloce farlo alla Mercafir o a Campi? Io non conosco Campi, conosco la legge Nardella, conosco la legge dello stato, farlo alla Mercafir è la soluzione più efficace e più veloce, non mi metto neanche a discutere di altre ipotesi, lo faccio solo se c'è un ragionamento complessivo di sviluppo della città metropolitana".