NARDELLA, Ringrazio il governo. Pronti a definire i progetti

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo le dichiarazioni di questo pomeriggio del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto(QUI la sua nota) riguardo all'assegnazione dell'intera dotazione finanziara per la città di Firenze, è arrivata la risposta del Sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella. Il ministro Fitto ha sottolineato come Nardella debba rigraziare il governo e lavorare per presentare progetti credibili senza tirare in ballo lo stadio. Queste la nota di risposta del primo cittadino fiorentino: "Certo che abbiamo ringraziato il governo. L’ho già detto questa mattina e lo ribadisco, riconoscendo l’attenzione che i ministri ci hanno riservato accogliendo le nostre richieste.

E ci fa anche molto piacere che il ministro Fitto citi la nostra lettera del 20 settembre e il modello Venezia che è esattamente quello al quale ci siamo ispirati. Siamo pronti a sederci al tavolo col governo per definire i progetti a cui destinare i 55 milioni di euro così da poter liberare altre risorse da destinare ad altri progetti come lo stadio, proprio come ha fatto il Comune di Venezia. La collaborazione istituzionale è la migliore strada che abbiamo davanti; ringrazio per questo nuovamente i ministri Fitto, Giorgetti, Piantedosi e Abodi”.