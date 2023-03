NARDELLA, In merito ai fatti di ieri: "Ho agito d'istinto"

FirenzeViola.it

In merito ai fatti accaduti ieri pomeriggio, con gli attivisti di Ultima Generazione che hanno versato vernice lavabile sulla facciata di Palazzo Vecchio come protesta per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico, il sindaco di Firenze Dario Nardella su Twitter ha spiegato il suo comportamento, visto che il primo cittadino è stato il primo ad intervenire provando a fermare gli attivisti: "Ho usato espressioni forti perché ieri - ha scritto attraverso il proprio profilo social - come molti in Piazza della Signoria, ero allibito e arrabbiato. Da uomo delle istituzioni non avrei dovuto rivolgermi in quel modo nei confronti del ragazzo.

Ho agito d’istinto. Come sindaco amo non solo con la testa ma con il cuore Firenze e questa volta è prevalso il cuore, è prevalsa la reazione d’impulso. L’istinto di un padre o madre di famiglia che ha pensato solo a difendere la casa di tutti, Palazzo Vecchio. Il mio è stato un gesto d’interdizione per bloccare l’azione vandalica e limitare al massimo il danno. Ho vissuto quella violenza come uno sfregio alla nostra storia, alle nostre radici.

[...] Sono convinto che non servano azioni eclatanti, individuali, divisive, ma battaglie largamente condivise e politiche drastiche dei governi che si possano riflettere nelle città che amiamo e viviamo ogni giorno. È ora di dare concretezza alla difesa dell’ambiente. Noi ci proviamo tutti giorni ma sappiamo che senza l’aiuto di tutti sarà impossibile. Diamoci una mano. Io ci sono, Firenze c’è".