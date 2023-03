FOTO FV, Imbrattata facciata P. Vecchio: c'è un fermo

Come testimoniato dalla foto in esclusiva di FirenzeViola.it, poco fa, è stata imbrattata la facciata principale di Palazzo Vecchio. Al momento c'è una persona in stato di fermo, mentre, per ora, non è stato rivendicato il gesto. I lavori di pulizia per cancellare quanto fatto sono già iniziati. Di seguito l'immagine con i risultati dell'atto compiuto.



Aggiornamento 11.04 - Il gesto è stato compiuto dall'organizzazione ambientalista "Ultima Generazione", gruppo di attivisti italiani famoso per gesti simili, avendo "colorato" con vernice lavabile già diversi monumenti storici in altre città come Milano o Roma.