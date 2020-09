NAPPI, Viola può far grandi cose. Manca una punta

L'ex attaccante della Fiorentina Marco Nappi a TMW Radio ha parlato anche di Fiorentina, parlando delle possibili sorprese della Serie A: "Pensavo a una neo-promossa che con l'entusiasmo possa far bene, anche se finora non si è visto nulla. Guardavo la formazione della Fiorentina e per me quest'anno può fare buonissime cose. Forse gli manca quel bomber che in due-tre occasioni te ne butta uno dentro, uno alla Milik, uno Dzeko: uno con certe caratteristiche farebbero fare il salto di qualità. Bonaventura è quell'acquisto che anche io avrei desiderato". Su Balotelli al Genoa poi si è espresso così: "Da allenatore dico sicuramente no. Balotelli, pure se sa fare gol ed è un ottimo giocatore, anche se non un grande, è come mettersi una patata bollente nel gruppo, e diventa difficile per l'allenatore: di occasioni per rimettersi in pista ne ha avute moltissime. Ha fallito anche stavolta, e all'età sua non è che si possa cambiare più di tanto il caratterlo. Riuscissero a motivarlo alla grande sarebbe però un bell'acquisto".