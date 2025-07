Lafont dalla Francia alla Grecia: l'ex portiere viola in prestito al Panathinaikos

Ex viola

Il Nantes ha trovato oggi l'accordo per il prestito annuale, senza opzione di riscatto, di Alban Lafont al Panathinaïkos, club della massima serie greca. Il classe 1999, ex portiere anche della Fiorentina, legato ai Canarini fino al giugno 2027, era alla ricerca di una nuova sfida dopo aver perso il ruolo da titolare nella scorsa stagione. Il Brest si era interessato al giocatore, ma non si è arrivati a un accordo con il Nantes, che ha infine trovato l’intesa con il Panathinaïkos.