Di Carmine continuerà al Trento. Il dg Piazzi: "Accordo raggiunto"

Ex viola

Nel corso dell'appuntamento di A Tutta C, programma in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di TMW Radio e su Il 61, è intervenuto Luca Piazzi, direttore generale del Trento, che ha confermato il rinnovo di un attaccante cresciuto a Firenze e nella Fiorentina: "Posso dire che al 99% Di Carmine giocherà ancora con noi. L’accordo è stato raggiunto, manca solo la ratifica formale, ma non prevedo problemi. Ci siamo trovati bene a vicenda, abbiamo definito tutti i dettagli, quindi sì: Di Carmine sarà con noi anche l’anno prossimo".