Contatti positivi tra la Cremonese e Gollini: si conta di chiudere nelle prossime ore

La Cremonese si fa viva per Pierluigi Gollini. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'ex portiere di Napoli e Fiorentina - tra le altre - ha intrattenuto dei contatti positivi con la società neopromossa e grigiorossa nelle ultime ore. L'estremo difensore 30enne non resterà alla Roma e si avvicina sempre più al club lombardo, dunque, assicura l'emittente satellitare, ci sono delle buone possibilità per mandare in porto il trasferimento.