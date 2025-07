Bologna, Fenucci conferma Bernardeschi: "Manca poco, arriverà presto"

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Ciro Immobile, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha avuto modo soffermandosi su diverse situazioni di mercato, facendo anche il punto sull'arrivo ormai imminente di Federico Bernardeschi: "Potrebbe già arrivare nel fine settimana per svolgere le visite mediche? Siamo ai dettagli, una volta sistemati quelli potremmo considerare l'operazione conclusa. Manca poco, diciamo che potrebbe arrivare presto", ha sottolineato Fenucci.

Cosa vi ha convinto a puntare su giocatori più maturi come Immobile e Bernardeschi?

"L'idea era quella di avere giocatori di esperienza in più in un reparto che ora si presenta di assoluto livello. Questo complice il fatto che giocheremo molte partite e avevamo la necessità di allungare la rosa".

L'ex viola nei giorni scorsi ha ufficialmente risolto il contratto con Toronto: l’esterno offensivo italiano firmerà un contratto da due anni, con opzione per il terzo.