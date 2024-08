NAPOLI, Stallo per Lukaku ma lui è già sul presepe

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - "Napoli ti aspetta": così l'artigiano Genny Di Virgilio espone oggi, nella sua bottega di via San Gregorio Armeno, la statuina in terracotta di Lukaku, l'attaccante su cui Antonio Conte punta per il suo nuovo Napoli ma il cui approdo in azzurro è finora bloccato. Lukaku è raffigurato con la maglietta del club partenopeo, ed esposto accanto alla statuina di Conte, entrambe fotografate dai tanti turisti che affollano la 'via dei presepi' di Napoli.

Con Lukaku ci sarebbe già l'accordo, a patto che si risolva il nodo della partenza di Osimhen, anche se manca ancora l'ok del Chelsea, club proprietario del cartellino dell'attaccante belga che pretende il versamento di 35 milioni di euro, cifra alla quale il Napoli non è disposta ad arrivare. (ANSA).