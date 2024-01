NAPOLI, Ngonge partirà per l'Arabia assieme a Traoré

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge è praticamente un giocatore del Napoli. Dopo l'accordo trovato tra il club azzurro e l'Hellas Verona sulla base di 20 milioni di euro, bonus inclusi, l'attaccante ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart e poco fa, come riportato da Sky Sport, ha firmato il suo contratto con i partenopei, che a breve ufficializzeranno l'acquisto.

Quello relativo all'esterno d'attacco è il secondo acquisto in pochi giorni del Napoli, dopo quello relativo a Hamed Junior Traore, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Entrambi partiranno alla volta dell'Arabia Saudita, dove atterreranno poco dopo le 20 per aggregarsi alla squadra. Potranno giocare in finale? Tecnicamente sì, logico attendersi che serva però un periodo di ambientamento agli ordini dell'allenatore di San Vincenzo prima di vederli in campo, ragion per cui l'impiego lunedì non è affatto scontato.