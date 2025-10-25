Napoli-Inter finisce 3-1. Che botta per i nerazzurri: vince Conte

Finisce 3-1 per il Napoli l big match di Serie A allo stadio Maradona contro l'Inter. Va tutto male ai nerazzurri a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina a San Siro, perché la sfida viene sbloccata nel primo tempo da De Bruyne su calcio di rigore dubbio assegnato dall'arbitro. Il belga si è anche fatto male dopo aver calciato ed è stato sostituito.

Nel secondo tempo raddoppia McTominay che torna al gol anche in Serie A, l'Inter reagisce subito con un rigore segnato da Calhanoglu ma poi viene bucata ancora da Anguissa in contropiede. Durante il match storie tese tra Conte e Lautaro Martinez che non se le sono mandate a dire, alla fine però ha avuto ragione il tecnico azzurro che con questa vittoria torna in testa e raccoglie tre punti importantissimi: il Napoli è ora primo e l'Inter resta al terzo posto in classifica.