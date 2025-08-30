Napoli, è fatta per Hojlund: i dettagli dell'accordo con il Manchester United
FirenzeViola.it
Rasmus Hojlund è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. L'incontro andato in scena ieri sera nel capoluogo campano tra il club azzurro e gli agenti del giocatore (al meeting era presente anche Antonio Conte) sembra aver sbloccato l'affare. Per arrivare al centravanti classe 2003, che dovrebbe fare le veci di Lukaku fino al ritorno dall'infortunio del Belga, la società partenopea verserà nelle casse del Manchester United 6 milioni di euro per il prestito, 44 milioni per l'obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, oltre al 5% allo sulla futura rivendita.
