NAINGGOLAN, Può tornare gratis (o quasi) al Cagliari

L'Inter è disposta ad accettare un piccolo indennizzo per liberare Radja Nainggolan in direzione Cagliari, ma i nerazzurri sono stati chiari e al Ninja hanno già comunicato che potrà partire anche gratis, senza però alcuna buonuscita. All'interno della trattativa, proprio per questo motivo, potrebbero quindi rientrare Dalbert o Nandez, seguito da tempo dai nerazzurri. A riportarlo è il Corriere dello Sport.