NAINGGOLAN, Non è stato difficile scegliere Cagliari

Radja Nainggolan, nei giorni scorsi molto vicino anche alla Fiorentina, è arrivato a Cagliari per sostenere le visite mediche con i rossoblù. Il centrocampista ritorna in Sardegna dopo le avventure con Roma e Inter. Tanto entusiasmo da parte dei sostenitori cagliaritani: cori e applausi per il ritorno del calciatore belga. Poche parole per il giocatore ormai ex Inter: "Ringrazio il presidente, non è stato difficile scegliere Cagliari”.