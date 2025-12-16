Social Museo Fiorentina: "La nostra storia merita rispetto... da parte di tutti"

Il Museo Fiorentina ha preso posizione sul momento di difficoltà che sta attraverso la squadra viola. Questo il comunicato diffuso tramite i profili social: "Non è solo un colore... Il nostro Viola è l'espressione di compattezza e unione di una città che nella sua lunga Storia si è divisa continuamente... Non è solo un simbolo... Il nostro Giglio, rosso come il sangue versato da chi ha combattuto per questa città, sul fondo bianco che rappresenta la purezza dei nostri ideali, è la nostra Bandiera, unica e riconoscibile, che esprime la forza e l'orgoglio di un popolo che non si è mai piegato all'arroganza del potere... ne mai si piegherà... Firenze ha la memoria lunga...ricorda tutto e sa ripagare con la giusta moneta chi tenta di ingannarla... La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo... La nostra STORIA merita rispetto... da parte di tutti... Oggi come ieri... Avanti FIRENZE!".

Di seguito il post pubblicato su Facebook: