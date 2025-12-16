Mercato, da Becao a Richardson: quanti intrecci tra Fiorentina e Genoa

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato del Genoa, che in parte si incrocia con quello della Fiorentina. Per prima cosa i Grifoni sono sulle tracce di Rodrigo Becao, fuori rosa al Fenerbahce e accostato anche ai viola. Altro nome che accomuna i rossoblù e la Fiorentina nell'interesse è quello di Diego Coppola del Brighton, che sarebbe anch'egli un cavallo di ritorno nel campionato italiano, dopo appena qualche mese di trascorso al Brighton. Su quest'ultimo c'è però pure il Bologna.

Non solo la difesa, però, perché il Genoa cerca rinforzi anche per il centrocampo. E vengono fatti diversi nomi: il veterano Nemanja Gudelj, in scadenza con il Siviglia, oltre a Nicolò Pisilli della Roma. Spuntano anche due nomi alternativi, come quelli di Amir Richardson della Fiorentina e Matias Vecino che potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato di gennaio.