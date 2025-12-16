Fabio Lupo sui viola: "Serve chiarezza sul mercato e decisioni forti"

Fabio Lupo sui viola: "Serve chiarezza sul mercato e decisioni forti"FirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 15:15News
di Redazione FV

Il direttore sportivo, Fabio Lupo, ha parlato a TMW della situazione complicata in casa Fiorentina: "Sta succedendo qualcosa di assolutamente incomprensibile. L’organico non può stare in quella posizione lì, credo e continuo a pensare che se la Fiorentina trova un minimo di logica i valori possono uscire fuori”.

Come si può cambiare la situazione?
“Scelte forti, grande chiarezza anche sul mercato. Però sono dinamiche che dall’esterno è difficile comprendere. Servono decisioni importanti”.