Giudice sportivo: multa alla Fiorentina. Due turni a Basic, stop per altri 8 giocatori. Out Zanetti e Fabregas
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due turni Basic (Lazio). Sono stati squalificati per un turno di campionato Heggem (Bologna), Zaccagni (Lazio), Belghali (Hellas Verona), Frese (Hellas Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo). Entrano nella lista dei diffidati Muharemovic (Sassuolo), Miranda (Bologna), Nunez (Hellas Verona), Wesley (Roma), Mancini (Roma), Ramon (Como).
Tecnici squalificati
Sono stati inoltre squalificati per una partita l'allenatore dell'Hellas Verona Zanetti (espulso al Franchi per doppio giallo) e l'allenatore del Como Fabregas, multato anche con 5mila euro di ammenda, fermati anche due componenti del suo staff sempre per un turno.
Multa alla Fiorentina e ad altri 6 club
Multate tante società, compresa la Fiorentina di 2mila euro "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Sempre al Franchi è stato multato di 2mila euro anche il Verona, per aver ritardato la ripresa di due minuti. Maxi multa di 12mila euro al Genoa (per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS), 7mila al Lecce, 5mila all'Udinese, 4mila al Bologna e 2mila al Napoli a vario titolo.
