Losanna-Fiorentina, arbitra Lothar D'ondt: sestetto tutto belga

Giovedì si giocheranno le gare della sesta e ultima giornata della League Phase, tra cui Losanna-Fiorentina alle 21. La Uefa ha designato un sestetto arbitrale tutto belga, diretto dal fischietto Lothar D'hondt. Ecco tutti i nomi dei suoi assistenti e degli addetti alla Var.

Arbitro: Lothar D’hondt BEL
Assistenti: Romain Devillers BEL e Nico Claes BEL
Quarto uomo: Wesli De Cremer BEL
Video Assistant Referee: Jan Boterberg BEL
Assistente Video Assistant Referee: Bert Put BEL