Nessun minuto per Pongracic in Croazia-Far Oer 3-1. Ma qualificazione al mondiale ok

vedi letture

Nessun minuto in campo per Marin Pongracic nella vittoria della sua Croazia che ha garantito agli uomini di Dalic la partecipazione al prossimo Mondiale. Nel 3-1 contro le Isole Far Oer - che erano anche passate in vantaggio dopo un quarto d'ora con il gol di Turi, decidono la sfida le reti di Gvardiol, Musa e Vlasic, trequartista del Torino che ha chiuso la sfida. Come detto non c'è stato spazio per il difensore della Fiorentina Marin Pongracic che però al fischio finale ha potuto festeggiare insieme ai compagni il prestigioso traguardo.