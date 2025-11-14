8 giorni a Fiorentina-Juventus, Tacchinardi: "Dopo la sosta voglio la Juve di Spalletti"

vedi letture

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, intervistato da Il Bianconero, ha detto la sua sulla squadra di Luciano Spalletti a poco più di una settimana dalla sfida contro la Fiorentina a Firenze: "C'è in tutti la speranza che cambi qualcosa, deve diventare la Juve di Spalletti. Gli ultimi 20 minuti dell'ultima partita contro il Torino mi sarei aspettato un coraggio diverso, qualcosa in più, invece i cambi non mi hanno entusiasmato. A meno che abbia visto l'enorme difficoltà mentale e ha preferito non perderla. Non mi sono piaciute alcune sostituzioni. Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Non mi aspetto miracoli, vedo 750 passaggi indietro, poi guardo la Roma e vedo zero passaggi indietro al portiere. Col Torino davi la sensazione di stare lì 6 anni e non segnavi. Questa squadra deve spingere di più, i giocatori devono dare di più. Non bisogna scendere di livello, quella maglia dà pressioni. Cambierà il modulo? Sì, deve cambiare anche la mentalità".

Sul modulo della Juventus ha aggiunto: "Il 4-3-3 se vuoi farlo, lo devi riempire. Chi ha la Juve di assaltatori come mezzali? Thuram non lo è, non si inserisce come Marchisio e Pogba, è uno che strappa, ma negli ultimi venti metri deve migliorare. Il 4-3-3, se non hai gente che attacca la porta non fai goal. Se vuoi fare gol devi avere gente in area di rigore, perché sennò non fai mai gol"