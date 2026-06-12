Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Canada e Bosnia

Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Canada e BosniaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Dopo la gara inaugurale andata in scena ieri sera e vinta per 2-0 dal Messico contro il Sudafrica, e la sfida vinta in rimonta nella notte dalla Repubblica di Corea per 2-1 contro la Cechia, proseguono gli appuntamenti con il Mondiale. Oggi è il turno di Canada-Bosnia, sfida che andrà in scena alle ore 21.00 con padroni di casa del Canada che apriranno di fatto il Girone B, di cui fanno parte anche Svizzera e Qatar, al 'Toronto Stadium'. Queste le formazioni ufficiali della gara:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Oluwaseyi.

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic.