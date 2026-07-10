Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Belgio e Spagna

Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Belgio e SpagnaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Il secondo quarto di finale dei Mondiali è pronto ad iniziare. Dopo infatti la vittoria di ieri in scioltezza per 2-0 della Francia contro il Marocco grazie alle reti siglate da Mbappe e Dembele, oggi è il turno di Belgio e Spagna, che si affronteranno alle ore 21 locali allo stadio SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles. La vincente ovviamente affronterà proprio la Francia in semifinale. Queste le scelte di formazione ufficiali di Rudi Garcia e Luis de la Fuente:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans, Raskin; Doku, Trossard, De Ketelaere