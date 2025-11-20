Mondiali, ct Irlanda: 'Italia per noi tosta, ma bello giocarci'
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima, sarà comunque bellissimo giocare contro una delle più grandi Nazionali di sempre, certo sarà difficile per noi". Michael Andrew Martin O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord avversaria degli azzurri ai playoff mondiali, ha commentato così a Sky l'esito del sorteggio.
"Il 4-1 con la Norvegia? Io penso che l'Italia di Gattuso sia molto forte, la Norvegia è fortissima - ha aggiunto il tecnico degli irlandesi -, ed è difficile basare una valutazione su quella partita, la Norvegia è in una forma stratosferica, una sola si qualificava e lo ha fatto la nazionale di Haaland ma non significa nulla". (ANSA).
Pubblicità
News
Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?di Stefano Prizio
Le più lette
1 Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
2 Vanoli: "Voglio impegno e ferocia in campo. Gosens non ci sarà. Ranieri resta capitano ma capisca le critiche"
4 I viola dovranno cambiare atteggiamento, il modulo adesso non conta. Verso una squadra più muscolare e di ripartenza
Copertina
FirenzeViolaPiñones-Arce a Radio Firenzeviola: "Sogno uno stadio pieno per il femminile. Stiamo lavorando bene"
Dagli inviatiBarzagli: "Una serata per Davide ma dietro c'è un grande lavoro della famiglia per la ricerca"
Dagli inviatiMarco Astori: "A Firenze respiriamo il bene che ci volete. Peccato per Pioli e per la squadra"
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com