Mondiali, ct Irlanda: 'Italia per noi tosta, ma bello giocarci'

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima, sarà comunque bellissimo giocare contro una delle più grandi Nazionali di sempre, certo sarà difficile per noi". Michael Andrew Martin O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord avversaria degli azzurri ai playoff mondiali, ha commentato così a Sky l'esito del sorteggio.

"Il 4-1 con la Norvegia? Io penso che l'Italia di Gattuso sia molto forte, la Norvegia è fortissima - ha aggiunto il tecnico degli irlandesi -, ed è difficile basare una valutazione su quella partita, la Norvegia è in una forma stratosferica, una sola si qualificava e lo ha fatto la nazionale di Haaland ma non significa nulla". (ANSA).