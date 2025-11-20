Gattuso post sorteggio: "Spero che il campionato si fermerà per i playoff di marzo"

Il CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, subito dopo il sorteggio, che ha visto l'Irlanda del Nord come prossima avversaria degli azzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'Irlanda del Nord è una squadra fisica e che non molla mia. Dobbiamo giocarcela, è quello che dico da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare da questo playoff e che dobbiamo migliorare. Guardiamo il futuro con fiducia".

Chiesa può essere un arma? Si aspetta di averlo?

"Il problema è di Chiesa, lo sapete bene. Io lo chiamo sempre, ci parlo prima delle convocazioni, ma il problema non è Gattuso che non lo vede. Il problema ce l'ha lui".

Il CT azzurro ha poi aggiunto ai microfoni di Rai Sport: "Dipende solo da noi ma pensiamo solo alla prima partita. Sappiamo che squadre sono Galles e Bosnia, i primi avrebbero uno stadio che spinge molto mentre nel secondo caso giocheremo in stadi non all'avanguardia. Pensiamo alla semifinale, poi vedremo".

A preoccupare di più è il calendario intasato?

"Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le coppe europee ma il campionato si fermerà. Spero che venga fatta la stessa cosa anche in Italia".