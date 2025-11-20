De Rossi: "Contro la Fiorentina la sfortuna non ci ha abbandonato. Meritiamo più punti"

Daniele De Rossi, nuovo allenatore del Genoa, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato alle 15:00 contro il Cagliari di Pisacane, tornando anche su quanto fatto dai rossoblù nell'ultima partita di campionato prima della sosta contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo lavorato più specificatamente su ciò di cui avevamo dato come infarinatura prima della partita con la Fiorentina. Una gestione di palla più ordinata e capire dove si può far male all'avversario. Nella prima conferenza avevo detto che questa squadra non merita questa classifica. La sfortuna non ci ha abbandonato nemmeno nella mia prima partita.

Deve diventare difficile farci gol. Una squadra che vuole salvarsi deve regalare meno in area e cercare di essere un po’ più cattivi in area loro. Con la Fiorentina, più di cuore che in maniera lucida, si è vista".